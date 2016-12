Real Madrid-Gareth Bale: offerta da 117 milioni

foto LaPresse 11:03 - Il Real Madrid e Gareth Bale sono sempre più vicini. Il giocatore gallese non è stato convocato da Villas-Boas per l'esordio in Premier League contro il Crystal Palace, ufficialmente per infortunio. La realtà è che Tottenham e Real stanno discutendo i dettagli di una cessione ormai inevitabile, con tre proposte di Perez: pagamento immediato con un abbassamento dell'offerta, 97,8 milioni di euro in 4 anni oppure 117 milioni di euro in 6 anni. - Ilsono sempre più vicini. Il giocatore gallese non è stato convocato da Villas-Boas per l'esordio in Premier League contro il Crystal Palace, ufficialmente per infortunio. La realtà è chee Real stanno discutendo i dettagli di una cessione ormai inevitabile, con tre proposte di: pagamento immediato con un abbassamento dell'offerta, 97,8 milioni di euro in 4 anni oppure 117 milioni di euro in 6 anni.

Il gallese è fermo ai box da metà luglio. Non gioca una partita ufficiale da quel periodo e Villas Boas ha deciso di fare a meno di lui anche per l'inizio del campionato. Un chiaro segnale che l'addio alla fine ci sarà e a questo punto il prima possibile. E' meglio per entrambe le società, ma manca l'accordo sul prezzo. Si parla di cifre folli, fuori da qualsiasi logica di mercato, ma offerte realmente da Florentino Perez, in tre modalità. Se Daniel Levy accetterà di abbassare le richieste, il presidente del Real Madrid pagherà nella formula "tutto e subito". Altrimenti ci sono le alternative: 97,8 milioni di euro dilazionati in quattro anni o addirittura 117 milioni rateizzati in sei stagioni. Tutto questo per chiudere la telenovela dell'estate, ma non è detto che basti.