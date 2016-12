Mascherano: "Al Napoli? Perché no" 

foto Ap/Lapresse 14:30 - Mascherano stuzzica la fantasia del Napoli. Il centrocampista-difensore del Barcellona, nel post partita di Italia-Argentina, non ha chiuso la porta al passaggio in azzurro: "Perché no... La Serie A è un bel campionato, magari... Ma per ora sono felice in blaugrana". Ad agevolare il grande trasferimento potrebbe essere la presenza di Benitez sulla panchina partenopea: "Lo sento spesso. E' un grande amico ed allenatore". stuzzica la fantasia del. Il centrocampista-difensore del, nel post partita di Italia-Argentina, non ha chiuso la porta al passaggio in azzurro: "Perché no... La Serie A è un bel campionato, magari... Ma per ora sono felice in blaugrana". Ad agevolare il grande trasferimento potrebbe essere la presenza di Benitez sulla panchina partenopea: "Lo sento spesso. E' un grande amico ed allenatore".

Per ora ancora una suggestione, più che un'ipotesi per il Napoli. Il nome di Mascherano è ormai da diverse settimane accostato agli azzurri, ma per ora De Laurentiis non si è ancora mosso. Il presidente però potrebbe farlo, ancor di più dopo queste dichiarazioni del calciatore, per regalare all'allenatore il suo pupillo. Un giocatore importante che manca nella rosa attuale dei partenopei. Un collante tra difesa e centrocampo, di moltissima esperienza internazionale. Difficile però strapparlo al Barça che continua a cercare dei difensori dopo i no di Liverpool e Chelsea per Agger e David Luiz.