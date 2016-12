Osvaldo: è accordo Roma-Southampton, ora tocca al giocatore

foto LaPresse Correlati Roma-Tottenham, incontro per Lamela 19:16 - Potrebbe essere vicina la soluzione del 'caso' Osvaldo. Il ds della Roma Walter Sabatini e il dg Mauro Baldissoni sono in missione in Inghilterra: accettata l'offerta di 18 milioni del Southampton e ora si attende il sì dell'attaccante, che però venti giorni fa aveva rifiutato lo stesso club: nel frattempo la proposta d'ingaggio è salita a tre milioni. In ogni caso l'Inter resta ancora in corsa: in fondo il giocatore vuole Milano. - Potrebbe essere vicina la soluzione del 'caso'. Il ds della Romae il dgsono in missione in Inghilterra: accettata l'offerta di 18 milioni dele ora si attende il sì dell'attaccante, che però venti giorni fa aveva rifiutato lo stesso club: nel frattempo la proposta d'ingaggio è salita a tre milioni. In ogni caso l'resta ancora in corsa: in fondo il giocatore vuole Milano.

Southampton, Zenit, Wolfsburg e Benfica. Questi nell'ordine tutti i no di Osvaldo, che a Trigoria ha già i bagagli pronti da un pezzo ma che non riesce a trovare la destinazione di suo gradimento. Ora però potrebbe esserci la parola fine a questa telenovela estiva: i Saints infatti non mollano e si sono rifatti sotto, incrementando la loro offerta di ingaggio per l'attaccante italo-argentino e mettendo sul piatto della bilancia alla Roma 18 milioni di euro. Che il club giallorosso ha accettato. Ora l'entourage di Osvaldo sta cercando di convincerlo a dire sì al Southampton: non sarà il top club che voleva ma in fondo Londra non è poi così lontana.



OSVALDO, L'INTER NON MOLLA

L'offerta del Southampton e l'ok della Roma all'offerta degli inglesi non chiude comunque i discorsi sul futuro di Osvaldo. L'attaccante vuole Milano: alcune indiscrezioni di mercato parlano di una possibile cessione ai nerazzurri in comproprietà per 6 milioni e diritto di riscatto obbligato già fissato a 10 per giugno 2014.