Napoli, ultimatum a Matri: entro lunedì è attesa la risposta

foto LaPresse Correlati Tutto il mercato in tempo reale 13:52 - Mentre Napoli si lustra gli occhi per Higuain e Insigne, mattatori nel match tra Italia e Argentina, la dirigenza partenopea prova a stringere per il rinforzo che completerebbe il reparto d'attacco: Alessandro Matri. Aurelio De Laurentiis ha già un accordo di massima con la Juve sulla base di 12 milioni, resta da convincere il giocatore. Il club azzurro ha posto l'ultimatum: entro l'inizio di settimana prossima pretende una risposta definitiva.

Lo scoglio più grande riguarda gli ormai famosi diritti d'immagine, che De Laurentiis non è disposto a lasciare all'attaccante. Il Napoli offre a Matri circa tre milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, dunque il giocatore andrebbe a guadagnare di più e, cosa non da poco, si troverebbe anche un contratto più lungo rispetto all'attuale.



In cambio, però, il club partenopeo chiede al bianconero di rinunciare ai suoi contratti pubblicitari, ovvero a circa due milioni di euro. Considerando che domenica è in programma la Supercoppa italiana tra Lazio e Juve, il Napoli è disposto ad aspettare fino a lunedì. A quel punto, Matri dovrà essersi chiarito le idee in un senso o nell'altro.