Eto'o, l'agente fa il giro d'Europa. Offerto anche a Roma e Monaco

foto LaPresse Correlati Potrebbe rimanere all'Anzhi 00:30 - Eto'o ha voglia di lasciare subito l'Anzhi, ma per adesso si è dovuto accontentare di una serie di "no". L'agente dell'attaccante camerunese, Vigorelli, sta facendo il giro dei club europei, ma senza fortuna. Tra le squadre sondate ci sono anche Napoli e Roma. Ma soprattutto c'è il Monaco che ha la forza finanziaria giusta per poterlo trattare. Si è chiuso, invece, con un nulla di fatto il vertice col Chelsea che a questo punto pare defilarsi.

L'idea principale di Samuel è quella di poter tornare a calcare i campi della nostra Serie A. Il problema, che è veramente tale, riguarda l'ingaggio altissimo del giocatore che, è chiaro, difficilmente vorrà "tagliarsi".

In Italia il suo procuratore lo ha proposto in primis all'Inter ricevendo, tuttavia, un secco no da parte di Moratti, e successivamente, a Napoli e Roma. I partenopei ci stanno pensando, ma hanno altri obiettivi e poi con ,l'arrivo di Higuain, Benitez pare soddisfatto.

La Roma, prima di poter fare qualsiasi valutazione, deve piazzare sul mercato Borriello e Osvaldo.

A questo punto si apre lo scenario estero. Solo il Monaco avrebbe il potenziale per potergli offrire un contratto, mentre il Chelsea pare piano piano abbandonare l'idea tanto cara a José Mourinho di portare in Premier League il suo ex attaccante. C'è anche la possibilità, infine, di vederlo con la maglia del Manchester United, ma anche qui tutto è legato al futuro di Rooney.