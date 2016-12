Inter, ufficiale Wallace in prestito secco dal Chelsea

foto LaPresse 13:10 - Ora è ufficiale: Wallace è un giocatore dell'Inter. Attraverso una nota, la società nerazzurra ha reso noto che sono stati depositati i contratti per il prestito secco del giocatore dal Chelsea. Nella sua prima giornata da interista, il terzino brasiliano, classe 1994, ha effettuato le visite mediche e mercoledì si aggregherà ai nuovi compagni per effettuare il primo allenamento agli ordini di Mazzarri. Wallace ha già scelto la maglia numero 18. - Ora è ufficiale:è un giocatore dell'. Attraverso una nota, la società nerazzurra ha reso noto che sono stati depositati i contratti per il prestito secco del giocatore dalNella sua prima giornata da interista, il terzino brasiliano, classe 1994, ha effettuato le visite mediche e mercoledì si aggregherà ai nuovi compagni per effettuare il primo allenamento agli ordini di. Wallace ha già scelto la maglia numero 18.

La numero 18 era inizialmente stata scelta da Belfodil, che poi l'ha lasciata per prendere la numero 7. Intanto da Inter Channel sono arrivate le prime parole di Rolando da giocatore nerazzurro: "Mi sento benissimo, sono arrivato qui, ho già svolto il primo allenamento, ho conosciuto i miei nuovi compagni e spero di continuare cosi preparandomi per la prossima partita - ha detto il difensore - Io voglio sempre il meglio, volevo l'Italia, venire in un grande club come l'Inter e essere qui per me è una grande soddisfazione. Mister Mazzarri ha detto che ho aiutato il Napoli nella parte importante della scorsa stagione? Spero di fare lo stesso per l'Inter, sono arrivato qui per aiutare la squadra e farla arrivare il più in alto possibile".