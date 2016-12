Chelsea, Eto'o chiama Mourinho: "Voglio giocare per te" 

foto LaPresse 09:31 - Lo conosce bene, insieme ci ha vinto tutto. Samuel Eto'o chiama Josè Mourinho e strizza l'occhio al Chelsea. Il camerunese, pronto a lasciare l'Anzhi, esce allo scoperto in una intervista al Daily Mail. Messaggi chiari al tecnico: "E' unico. Solo lui ha quel tipo di carattere e lo reputo uno dei migliori al mondo. All'Inter abbiamo vinto tutto e mi piacarebbe tornare a lavorare con lui". Il Chelsea, che continua a ricevere no per Rooney, gongola. - Lo conosce bene, insieme ci ha vinto tutto.chiamae strizza l'occhio al. Il camerunese, pronto a lasciare l', esce allo scoperto in una intervista al Daily Mail. Messaggi chiari al tecnico: "E' unico. Solo lui ha quel tipo di carattere e lo reputo uno dei migliori al mondo. All'Inter abbiamo vinto tutto e mi piacarebbe tornare a lavorare con lui". Il, che continua a ricevere no per, gongola.

L'ex attaccante di Inter e Barcellona, che era stato accostato seppur timidamente anche al Napoli (nonostante un ingaggio pauroso che lo rende il calciatore più pagato al mondo), parla poi del Chelsea. "È un grande team". Porte decisamete spalancate per i Blues, ma resta una feritoia di speranza anche per gli altri corteggiatori. La lista è lunga, c'è mezza Europa che conta sull'attaccante. "Valuteremo con il mio agente tutte le proposte che ora sono sul tavolo - dice il camerunense -, e subito dopo decideremo dove proseguirà la mia carriera".



Eto'o potrebbe, dunque, cambiare aria nonostante un contratto scadenza 2014 con l'Anzhi e le indiscrezioni russe, secondo cui la sua partenza non arriverà, in ogni caso, prima di gennaio. Alla base della decisione dell'attaccante ci sarebbe il ridimensionamento del progetto tecnico annunciato dal patron dell'Anzhi. Non sarà una smobilitazione, ma a Eto'o potrebbe non bastare.