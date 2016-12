La Fiorentina abbandona la pista Julio Cesar 

foto LaPresse 15:23 - Julio Cesar non sarà il portiere della Fiorentina. Lo ha detto senza mezzi termini il ds viola Daniele Pradè: "E' un'ipotesi non percorribile, che va cancellata assolutamente. Peraltro abbiamo due portieri. Valutiamo giorno dopo giorno la situazione". Il club gigliato e il brasiliano non sono riusciti a trovare l'intesa sull'ingaggio. Troppi gli oltre 3 milioni di euro richiesti dal giocatore. Piace sempre Sorrentino del Palermo. non sarà il portiere della. Lo ha detto senza mezzi termini il ds viola: "E' un'ipotesi non percorribile, che va cancellata assolutamente. Peraltro abbiamo due portieri. Valutiamo giorno dopo giorno la situazione". Il club gigliato e il brasiliano non sono riusciti a trovare l'intesa sull'ingaggio. Troppi gli oltre 3 milioni di euro richiesti dal giocatore. Piace sempredel Palermo.

La Fiorentina è alla caccia di un portiere, un rinforzo che serve come ha dimostrato anche la pesante sconfitta subita contro lo Sporting Lisbona. Un largo ko che però non preoccupa il ds viola: "Siamo stanchi mentalmente ma sappiamo di avere un gruppo valido, dobbiamo dimostrarlo. Il risultato stavolta è bugiardo, ci sono state cose negative. Non dimentico le esperienze passate quando era stato scattato l'allarme per certi risultati nelle amichevoli estive poi però eravamo riusciti a disputare una grande stagione. La Fiorentina viene da un periodo molto intenso, da un lungo ritiro, ora abbiamo dieci giorni per mettere a posto la nostra testa".