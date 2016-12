Fiorentina, è il Ljajic-day: il Milan attende

- Fari puntati sulla sede della: il giallo di mercato della seconda parte d'estate 2013 è vicino a una conclusione. E' laa Firenze, la settimana in cui il giocatore, col suo entourage, incontrerà la società viola per discutere dell'eventuale rinnovo. Se così non sarà Ljajic sarà messo subito sul mercato ai 10-12 milioni pattuiti. Alla finestra c'è ilcon Galliani forte di un accordo col serbo, ma anche club esteri.

"Sono situazioni che si risolvono in due minuti" ha commentato il ds Daniele Pradé a margine della brutta sconfitta di Lisbona contro lo Sporting. E in effetti, giunti a questo punto, le possibilità sono solo due: Ljajic rinnova almeno di un anno accettando una clausola per l'eventuale cessione all'estero;non rinnova finendo subito sul mercato. Non c'è tanto da parlare insomma, dopo settimane fatte di incontri, offerte e controproposte.

I nodi però sono tanti e la Fiorentina paga il mancato rinnovo del giocatore in tempi non sospetti anche per via del comportamento altalenante del talento. L'offerta d'ingaggio dei viola è più bassa rispetto alle richieste del serbo (almeno 2 milioni di euro l'anno), ma il giocatore avrebbe rivelato ai Della Valle il desiderio di restare un'altra stagione a Firenze per poi cercare fortuna altrove. Se si troverà un punto d'incontro in sede di colloquio, la fumata bianca arriverà. Altrimenti c'è il Milan, tra le altre l'alternativa preferita di Ljajic.

Un accordo di massima con i rossoneri è già stato trovato dall'entourage del giocatore con uno stipendio di poco superiore ai 2 milioni di euro. La Fiorentina però ha già rispedito al mittente un assalto di Galliani e non ha intenzione di fare sconti. La cessione, senza rinnovo, ci sarà in ogni caso per evitare il parametro zero. Il mistero dunque si risolverà nei prossimi giorni. Dall'esito dell'incontro però si potranno capire molte cose.