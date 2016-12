Jackson Martinez chiama il Napoli: "Sto bene al Porto, ma potrei andarmene"

foto LaPresse

21:43

ha contribuito con un suo gol alla vittoria delnella Supercoppa portoghese, ma l'attaccante non ha chiuso a un suo addio. Nonostante ilsembri aver cambiato obiettivo, Martinez ha lanciato il suo messaggio. "Napoli e Manchester United? Non c'è nulla di concreto, preferisco non pensarci, ma anche se sto bene qui non escludo la possibilità di andarmene", ha detto il 26enne colombiano.