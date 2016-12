Cagliari, Cellino blinda Agazzi e Ibarbo: "Non vendo nessuno"

foto LaPresse 13:01 - Brutte notizie per buona parte delle squadre di Serie A interessate ai gioielli del Cagliari: Massimo Cellino ha chiuso le porte in uscita, blindando ancora una volta i suoi giocatori. "Non vendo nessuno - ha dichiarato il presidente rossoblù -, nemmeno Agazzi. Parte solo Astori, ma solo se me lo chiede lui. Se vuol restare invece, mando Ariaudo a giocare". Novità sul fronte stadio: "Giocheremo al Sant'Elia dal 21 settembre". - Brutte notizie per buona parte delle squadre di Serie A interessate ai gioielli delha chiuso le porte in uscita, blindando ancora una volta i suoi giocatori. "Non vendo nessuno - ha dichiarato il presidente rossoblù -, nemmeno. Parte solo, ma solo se me lo chiede lui. Se vuol restare invece, mandoa giocare". Novità sul fronte stadio: "Giocheremo al Sant'Elia dal 21 settembre".

Non fa tutti i nomi il presidente del Cagliari ma il concetto è chiaro: nella boutique rossoblù gli affari si fanno a certe condizioni, nessun saldo di fine stagione. In poche parole tutti sono cedibili, ma nessuno è in svendita. Per Nainggolan, Ibarbo, Astori, Agazzi e via dicendo, le società interessate dovranno presentarsi alla porta presidenziale con l'offerta richiesta, altrimenti la trattativa non inizierà. Cellino infine ha mostrato fiducia nei lavori di ristrutturazione del Sant'Elia: "Giocheremo lì il 21 settembre con la Samp ma solo per 5mila persone. Dalla successiva gara interna invece, apertura senza limiti".