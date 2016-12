Napoli, offerta per Alessandro Matri: la Juventus vacilla

Le belle prove nelle amichevoli di lusso estive hanno convinto la dirigenza deldella competitività della rosa messa a disposizione di Rafa Benitez ma allo stesso tempo hanno messo in luce qualche tassello da sistemare per dare tutto l'occorrente al tecnico. Manca un vice Higuain e da tempo si sta lavorando in tal senso. Dopo Jackson Martinez e Ibarbo dunque il Napoli è tornato sul vecchio obiettivo di inizio estate, ancora prima di Higuain: Alessandro Matri. Il tempo stringe e anche per questo motivoha informato la Juventus di voler spendere 12 milioni di euro per l'ex Cagliari. Marotta ne chiede sempre 15, ma l'offerta del Napoli è la prima vera tentazione per il giocatore e l'affare si può chiudere.

Al rientro dalla tournée americana l'attaccante è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi e si è preso qualche giorno di tempo per valutare il proseguimento della carriera. Matri vorrebbe restare in bianconero ma non esclude la pista campana, a partire da un ingaggio di 3 milioni di euro.