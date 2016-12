Milan, il Real Madrid va all'assalto di De Sciglio

Quello che tratteggia Marca è un vero e proprio elogio. De Sciglio è non solo un giocatore solido, ma anche un giovane di classe che si adatterebbe benissimo al gioco del Real e della Liga in generale. E, inoltre, ha già una buona esperienza a livello internazionale, visto che è anche un pupillo di Cesare Prandelli.

Per quanto riguarda la sua valutazione di mercato siamo sui 12 milioni di euro, una cifra non certo mostruosa se paragonata, per esempio agli oltre 100 che il club guidato da Florentino Perez vorrebbe sborsare per Bale del Tottehman. De Sciglio ricordiamo, infine, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2016.

BRONZETTI GIA' TESSE LA TELA

Sottotraccia, ma nemmeno tanto, sta lavorando Ernesto Bronzetti, uomo di massima fiducia sia in casa Milan sia in casa Real. Allertato già anche l'agente del milanista, Donato Orgnoni.