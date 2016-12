Inter, Rolando è atterrato alla Malpensa: "Sono felice di essere qui"

foto LaPresse 18:14 - L'Inter ha il suo nuovo difensore centrale: i nerazzurri, corsi ai ripari dopo l'infortunio di Walter Samuel, hanno praticamente chiuso per Rolando. Il giocatore portoghese, è già atterrato a Malpensa e ha rilasciato le sue prime parole da interista: "Sono molto felice di essere qui, ma non posso dire altro, parleremo dopo". A breve è atteso in sede per firma e le visite mediche di rito: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Porto. - L'ha il suo nuovo difensore centrale: i nerazzurri, corsi ai ripari dopo l'infortunio dihanno praticamente chiuso per. Il giocatore portoghese, è già atterrato a Malpensa e ha rilasciato le sue prime parole da interista: "Sono molto felice di essere qui, ma non posso dire altro, parleremo dopo". A breve è atteso in sede per firma e le visite mediche di rito:

I nerazzurri però hanno messo a segno anche un altro colpo per il reparto difensivo: Wallace. Per il brasiliano classe 1994 è stato raggiunto un accordo col Chelsea e per l'ufficialità si attendono soltanto le firme.