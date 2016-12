Victor Andrade è il "nuovo Neymar": Chelsea, Arsenal e City lo vogliono

foto LaPresse 13:19 - Si chiama Victor Andrade, è brasiliano, ha 16 anni ed è il nuovo gioiello del Santos. In patria è considerato il "nuovo Neymar" e in molti, anche in Europa, gli hanno già messo gli occhi addosso. Per il talentino carioca in pole position ci sono soprattutto Chelsea, Arsenal e City, pronti a darsi battaglia per accaparrarsi il giovane attaccante. Ma sulle tracce di Andrade ci sono anche altri top club. - Si chiama, è brasiliano, ha 16 anni ed è il nuovo. In patria è considerato il "" e in molti, anche in Europa, gli hanno già messo gli occhi addosso. Per il talentino carioca in pole position ci sono soprattutto, pronti a darsi battaglia per accaparrarsi il giovane attaccante. Ma sulle tracce dici sono anche altri top club.

In lizza, ma con più cautela, ci sarebbero infatti anche Liverpool e Newcastle. Al momento non è stata presentata ancora alcuna offerta ufficiale, ma presto per Victor potrebbe partire l'asta al rialzo come è già accaduto proprio con Neymar. Dal suo canto il Santos nel frattempo continua a coltivare il suo nuovo gioiellino nella speranza di aver scovato un altro fenomeno.