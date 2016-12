Inter, per l'attacco spunta Osvaldo

Osvaldo è un uomo di Mazzarri, nel senso che è stato proprio il tecnico a fare pressione per sondare il terreno con la Roma. L'obiettivo del club di corso Vittorio Emanuele è quello di dilazionare la spesa in due anni per renderla meno gravosa su un bilancio già in sofferenza. Intanto l'italo-argentino attende novità negli Stati Uniti dove, per un problema al piede - questa almeno la versione ufficiale - continua ad allenarsi a sprazzi ormai del tutto avulso a un gruppo "costretto" dai tifosi a mal sopportarlo. Il punto è capire cosa, sondaggio a parte, sarà pronta a fare l'Inter. Il reparto offensivo dei nerazzurri è forse il più completo. Nel clan nerazzurro si confida nella piena guarigione di Milito e l'investimento fatto per Belfodil e Icardi deve necessariamente tradursi in un importante utilizzo in campo. Insomma, c'è spazio per Osvaldo? Sarà Mazzarri eventualmente a decidere come e dove metterlo.

Sempre che alla Roma non arrivino offerte "irrifiutabili". Come quella che vorrebbe il Wolfsburg pronto a versare nelle casse giallorosse la bellezza di 20 milioni di euro, presentando al giocatore un contratto da 2,8 milioni all'anno.