Eto'o, nel futuro un ritorno a Milano?

CALCIOMERCATO LIVE 10:10 - La prossima settimana a Parigi, attraverso un incontro con il suo procuratore e l'agente Fifa Claudio Vigorelli, Samuel Eto'o programmerà il futuro. Ancora in Russia o lontano dall'Anzhi perché il progetto non prevede più investimenti importanti? Il camerunense ha il contratto per un'altra stagione fino al 2014 e di fatto non è stato messo sul mercato; dopo essere stato informato del ridimensionamento dei programmi, gli è stato però comunicato di scegliere se restare ancora in Russia oppure cercarsi una squadra. Ma il pagamento delle grosse competenze gli è stato comunque assicurato. - La prossima settimana a Parigi, attraverso un incontro con il suo procuratore e l'agente Fifa Claudio Vigorelli,programmerà il futuro. Ancora in Russia o lontano dall'perché il progetto non prevede più investimenti importanti? Il camerunense ha il contratto per un'altra stagione fino al 2014 e di fatto non è stato messo sul mercato; dopo essere stato informato del ridimensionamento dei programmi, gli è stato però comunicato di scegliere se restare ancora in Russia oppure cercarsi una squadra. Ma il pagamento delle grosse competenze gli è stato comunque assicurato.

Tra bonus, sponsor e premi vari, alla fine dei tre anni Eto'o poteva arrivare a guadagnare 60 milioni di euro. Adesso sarà dura mettere le mani su quel patrimonio, perché l'Anzhi non sta centrando i traguardi sperati e gli sponsor, personali e di squadra, si stanno un po' defilando. Ma se il 32enne Eto'o dovesse scegliere di lasciare la Russia, che maglia potrebbe indossare in futuro? La suggestione nterista è ovviamente legata ai ricordi del prestigioso triplete sotto la guida di Mourinho e al fatto che Eto'o, a Milano in zona Piazza della Repubblica ha mantenuto la lussuosa residenza, occupata per buona parte dell'anno da moglie e figli che avevano scelto di non seguirlo in Russia. Ma un ritorno a Milano di Eto'o, sponda Inter o Milan, per il momento sa solo di suggestione, anche se in verità, in questi giorni, l'agente Vigorelli ne sta parlando sia con Branca che con Braida per tastare la disponibilità dei due club, zavorrati però da una crisi di risorse economiche piuttosto importanti.



Quel che è certo è che invece in Premier League qualche club disposto a ragionare su Eto'o ci sarebbe anche: a cominciare dal Chelsea di Mourinho, grande estimatore del camerunense, per il sacrificio tattico del giocatore e il grande impegno con addosso la maglia dell'Inter. Ma per il momento siamo ancora nel campo delle supposizioni. Eto'o è stato offerto anche al ricchissimo Monaco di Ranieri, ma il club ha fatto sapere di aver chiuso le operazioni. In questo weekend, i rappresentanti di Eto'o cercheranno di capire se l'Anzhi, che aveva pagato 22 milioni all'Inter, sarebbe disposto a cederlo gratis, grazie anche al potenziale risparmio sull'ingaggio. A quel punto, gli scenari potrebbero anche farsi interessanti.

PAOLO BARGIGGIA