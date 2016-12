Inter, rinforzo low cost per la difesa: Rolando nel mirino

foto LaPresse Correlati E Mourinho spinge Wallace all'Inter

CALCIOMERCATO LIVE: TUTTI I COLPI 20:13 - Dopo gli infortuni di Samuel e Chivu, in attesa di risolvere la questione Wallace, l'Inter continua a puntellare la difesa. I nerazzurri hanno contattato il Porto per avere Rolando Jorge Pires da Fonseca. Il centrale è già stato agli ordini di Mazzarri nel Napoli la scorsa stagione e potrebbe essere un rinforzo low cost per l'inizio del campionato. Il giocatore arriverebbe in prestito, con dirittto di riscatto a 4 milioni. - Dopo gli infortuni di, in attesa di risolvere la questione, l'Inter continua a puntellare la difesa. I nerazzurri hanno contattato ilper avere. Il centrale è già stato agli ordini dinel Napoli la scorsa stagione e potrebbe essere un rinforzo low cost per l'inizio del campionato. Il giocatore arriverebbe in prestito, con dirittto di riscatto a

La trattativa è ben avviata e i club starebbero discutendo soltanto gli ultimi dettagli. Nonostante Mazzarri l'abbia utilizzato col contagocce nella passata stagione, infatti, Rolando potrebbe rappresentare un valido ripiego in attesa del rientro di Samuel. Il contratto del giocatore col Porto scade nel 2015 e l'idea di vestire la maglia dell'Inter è un'ipotesi molto allettante per il difensore, che in nerazzurro potrebbe cercare di riscattarsi nel campionato italiano dopo sei mesi opachi col Napoli. "Se accetterebbe? Penso proprio di sì, chi dice no all'Inter?", ha commentato il procuratore di Rolando.

La trattativa avrebbe subito una decisa accelerata nelle ultime ore e la fumata bianca sarebbe vicinissima. Il calciatore potrebbe giungere già domani in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con i nerazzurri.