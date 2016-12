Milan, Galliani: "Per Ljajic nessun contatto con i Della Valle"

foto LaPresse Correlati TUTTO IL CALCIOMERCATO LIVE 07:56 - "Per Honda non ci sono possibilità, il presidente del Cska Mosca è in vacanza. Non sono previsti incontri con la famiglia Della Valle (chiaro il riferimento a Ljajic) nel weekend". Adriano Galliani chiarisce le intricate vicende del calciomercato del Milan e lo fa a Milan Channel che lo ha raggiunto a Miami dov'è in vacanza. L'a.d. rossonero ha comunque lasciato aperta una porta per le prossime settimane: "Vediamo se Allegri avrà un regalo". - "Pernon ci sono possibilità, il presidente delè in vacanza. Non sono previsti incontri con la famiglia Della Valle () nel weekend".chiarisce le intricate vicende del calciomercato del Milan e lo fa a Milan Channel che lo ha raggiunto a Miami dov'è in vacanza. L'a.d. rossonero ha comunque lasciato aperta una porta per le prossime settimane: "Vediamo se Allegri avrà un regalo".

Galliani ha poi parlato dell'incontro col presidente del Real Madrid: "Con Florentino Perez abbiamo cenato perché siamo amici, non abbiamo parlato di calcio. Non abbiamo parlato di mercato. Ieri sera (martedì) c'è stato anche Carlo Ancelotti, quindi incontri tra amici". Infine una battuta anche sulle giovanili rossonere: "Sono molto contento per i giovanissimi che sono ai quarti di finale della MU Nike Cup".