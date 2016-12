Fiorentina: "Mai contattato Julio Cesar"

foto LaPresse 20:29 - Sembrava che l'affare Julio Cesar-Fiorentina fosse in dirittura d'arrivo con tanto di annuncio previsto a giorni e invece è arrivata la smentita secca e forte del direttore sportivo Viola Daniele Pradè che nega di aver avuto contatti con il QPR per il portiere brasiliano: "Non ho avuto contatti né con il QPR né con l’agente di Julio Cesar". - Sembrava che l'affarefosse in dirittura d'arrivo con tanto di annuncio previsto a giorni e invece è arrivata ladel direttore sportivo Violache nega di aver avuto contatti con il QPR per il portiere brasiliano:".

A due settimane dall'inizio del campionato, dunque, per conoscere il primo portiere della Fiorentina occorrerà ancora pazienza. Ora rimane da capire se le parole di Pradè sono la verità o se si tratta soltanto di una mossa per abbassare le pretese dell'estremo difensore brasiliano e del club inglese in vista dell'assalto finale. Al momento, del resto, la situazione portieri in casa Fiorentina è ancora piuttosto intricata e va risolta in tempi rapidi. Neto non è una certezza e le piste Agazzi e Sorrentino sono sempre calde. Julio Cesar permettendo, ovviamente.