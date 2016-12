Il Napoli vira su Burak Yilmaz

foto LaPresse Correlati E per la difesa c'è Skrtel 15:06 - Svolta importante per il mercato del Napoli. Con Pinto da Costa, il presidente del Porto, che continua a temporeggiare per Jackson Martinez, De Laurentiis avrebbe depennato il nome del colombiano dalla lista dei possibili attaccanti da portare a Benitez come alternativa a Gonzalo Higuain. Le attenzioni dei partenopei si sarebbero quindi spostate su un nome dal rendimento sicuro e dal costo non esorbitante: Burak Yilmaz.

Il turco, che quest'anno ha segnato 32 reti in 39 presenze con la maglia giallorossa del Galatasaray, è stato prelevato per soli 5 milioni di euro l'anno scorso dal Trabzonspor, ed è letteralmente esploso con Terim, segnando anche 8 reti in Champions League, secondo miglior realizzatore della competizione. Quest'anno dovrà affrontare per tutta la stagione la convivenza con Drogba, che nelle gerarchie di Terim parte ovviamente titolare. Ad Istanbul il giocatore si trova bene, ma la chiamata di una grande squadra di Serie A potrebbe farlo vacillare. Per quanto riguarda il costo del cartellino, il Napoli sarebbe pronto ad offire tra i 15 e i 20 milioni di euro per convincere il Galatasaray a lasciarlo partire: la metà rispetto a quelli che chiede il Porto per Martinez.