Catania: Maxi Lopez ha deciso, va all'Al Nasr

foto LaPresse 15:29 - Maxi Lopez può già considerarsi un nuovo giocatore dell'Al Nasr. Ieri si era sparsa la notizia dell'offerta irrinunciabile del club di Dubai all'attaccante argentino, che in giornata odierna ha deciso di accettare la proposta: domani è in programma l'arrivo del calciatore nel paese arabo, poi si procederà alle visite mediche di rito e alla firma. Ancora ignota la cifra che sarà versata nelle casse del Catania.

Maxi Lopez lascia dunque l'Italia dopo 3 anni: arrivò in Sicilia dal Gremio nel gennaio del 2010, segnalandosi subito con 11 reti in 17 partite. Poi le difficoltà incontrate nel corso dell'esperienza al Milan e la disastrosa annata trascorsa alla Sampdoria. Ora il bomber argentino non rientrava più nei piani di Maran e ha deciso di accettare la corte delle sirene arabe.