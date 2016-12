Ljajic, slitta il faccia a faccia tra il padre e Fiorentina 

foto LaPresse Correlati Galliani: "Per Ljajic nessuna scorrettezza" 15:15 - Tutto rinviato e nessuna novità immediata nel caso Ljajic, culminato con le accuse della Fiorentina al Milan ("Offerta irricevibile e inopportuna") e la replica di Galliani ("Nessuna scorrettezza"). E' infatti slittato l'incontro a Firenze tra il padre del serbo, accompagnato da Mladen Furtula, l'avvocato che ne detiene la procura e che negli ultimi giorni ha mantenuto i contatti con i rossoneri, e il presidente esecutivo viola Mario Cognigni. - Tutto rinviato e nessuna novità immediata nel caso, culminato con le accuse dellaal("Offerta irricevibile e inopportuna") e la replica di("Nessuna scorrettezza"). E' infatti slittato l'incontro a Firenze tra il padre del serbo, accompagnato da, l'avvocato che ne detiene la procura e che negli ultimi giorni ha mantenuto i contatti con i rossoneri, e il presidente esecutivo viola

La situazione è a dir poco complicata ma sembrava che il giallo potrebbe essere vicino alla soluzione. E invece si dovrà attendere ancora qualche giorno. La Fiorentina tiene duro, resiste all'assalto del Milan e preme per il rinnovo del contratto di Ljajic, in scadenza il prossimo anno. Nell'ultimo contatto telefonico con l'agente Ramadani, che ha rappresentato il serbo in questi anni in Italia, Cognigni ha proposto al giocatore un contratto di 1,5 milioni con una clausola rescissoria di 12. La replica: ingaggio da 1,8 milioni e liberatoria da 8 milioni. Adesso però arriva il secondo atto della vicenda: sarà papà Ljajic, Samir, a incontrare personalmente la dirigenza viola per un faccia a faccia decisivo. Previsto intorno al 12-13 agosto. La famiglia spinge per un addio: in fondo c'è già un accordo con il Milan per un quinquennale a oltre 2 milioni a stagione. Ma la proposta rossonera di 8 milioni è stata rispedita al mittente con risposta 'piccata' dalla Fiorentina. Che non è affatto nuova a posizioni rigide nei confronti dei suoi tesserati con il mal di pancia. Al Milan non resta che aspettare.