Napoli, Skrtel per la difesa di Benitez 

foto LaPresse 16:06 - Il Napoli vuole completare il suo scacchiere per la prossima stagione. A partire dalla difesa, dove il nome che sembra a un passo è quello di Martin Skrtel, il cui arrivo a Napoli, secondo alcuni rumors dall'Inghilterra, sarebbe in via di definizione: la trattativa si incentra ora sulla formula che porterà il 28enne slovacco del Liverpool in azzurro: acquisto a titolo definitivo o prestito con diritto di riscatto a fine stagione. - Ilvuole completare il suo scacchiere per la prossima stagione. A partire dalla difesa, dove il nome che sembra a un passo è quello di Martin Skrtel, il cui arrivo a Napoli, secondo alcuni rumors dall'Inghilterra, sarebbe in via di definizione: la trattativa si incentra ora sulla formula che porterà il 28enne slovacco del Liverpool in azzurro: acquisto a titolo definitivo o prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

Skrtel dovrebbe completare la batteria dei centrali con Albiol, Cannavaro e Britos, mentre Fernandez sembra destinato a lasciare l'azzurro dopo le incertezze mostrate all'Emirates Cup. Saluta anche l'altro argentino Fideleff che dopo una stagione in prestito tra Parma e Tel Aviv, tornerà in Argentina, al Tigre. In attesa della definizione della trattativa, i cinque gol in due partite presi a Londra hanno fatto tornare di moda anche nomi che sembravano accantonati, come quello del cagliaritano Astori, mentre dal Portogallo arriva la voce di un interessamento del Napoli per Otamendi, difensore argentino con passaporto italiano del Porto che ha però una clausola rescissoria da trenta milioni.