Inter, arrivano i rinforzi: quasi fatta per Wallace

- E'il primo rinforzo dell'dopo la debacle negli Usa. Per chiudere la trattativa con ilmancano soltanto gli ultimi dettagli. Il laterale brasiliano che piace molto a Mazzarri arriverà in, durante la quale però i nerazzurri potranno aggiungere anche. Lee l'annuncio potrebbe arrivare a breve.

L'occasione giusta per puntellare la fascia destra dell'Inter si è presentata proprio a margine del match contro la squadra di José Mourinho negli Stati Uniti. Dopo la partita, i dirigenti nerazzurri si sono seduti al tavolo con i colleghi inglesi per chiarire l'interesse per il giocatore e capire i margini di trattativa. Un incontro positivo, con i club d'accordo praticamente su tutto. Ultimi dettagli burocratici esclusi, ovviamente. Strappato al Fluminense, il terzino brasiliano arriverà all'Inter in prestito per un anno, poi Branca potrà ridiscutere con i Blues i termini dell'accordo a fine stagione, inserendo anche l'opzione di riscatto.

In attesa dell'ufficializzazione, però, è spuntato un interesse del Napoli, che ha fatto un sondaggio per capire se ha o meno possibilità di inserirsi nella trattativa.