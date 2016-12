Al Qaeda si scaglia contro il trasferimento di Bale al Real

foto LaPresse 16:21 - La trattativa "monstre" Bale-Real Madrid ha ufficialmente tracimato gli argini sportivi: persino Al Qaeda ha voluto esprimere il suo giudizio di merito sulla questione per voce di Ahmed Al Dossari, leader della cellula di San'a attraverso un blog yemenita. Al Dossari ha inveito contro il Tottenham, club del quartiere ebraico londinese, e il suo presidente Levy definendoli: "Mercanti senza scrupoli. Ebrei che saranno puniti per la loro avidità". - La trattativa "monstre"ha ufficialmente tracimato gli argini sportivi: persinoha voluto esprimere il suo giudizio di merito sulla questione per voce di, leader della cellula diattraverso un blog yemenita. Al Dossari ha inveito contro il, club del quartiere ebraico londinese, e il suo presidente Levy definendoli:

Da Londra non è arrivato per il momento nessun commento ufficiale. Per chi si fosse sorpreso del rapporto stretto tra Jihad e calcio, non si può non citare la passione di Osama Bin Laden per l'Arsenal, che tra l'altro è l'acerrimo rivale cittadino del Tottenham, il club entrato nel mirino dell'organizzazione terroristica, almeno a parole.