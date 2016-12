Milan, Galliani: "Nessuna scorrettezza per Ljajic"

foto LaPresse 23:38 - Giorni roventi per il Milan. Da una parte la querelle con la Fiorentina per Ljajic, dall'altra la trattativa con il Cska Mosca per avere subito Honda. "Non abbiamo commesso nessuna scorrettezza - ha detto Galliani sul serbo - Ci siamo limitati in un'epoca di mercato a fare un'offerta". Riguardo al giapponese, il giocatore è disposto a ridursi l'ingaggio da 2,5 a 1,8 milioni: in questo modo i rossoneri potrebbero alzare l'offerta fino a 4 milioni. - Giorni roventi per il. Da una parte la querelle con laper, dall'altra la trattativa con ilper avere subito. "Non abbiamo commesso nessuna scorrettezza - ha dettosul serbo - Ci siamo limitati in un'epoca di mercato a fare un'offerta". Riguardo al giapponese, il giocatore è disposto a ridursi l'ingaggio da 2,5 a 1,8 milioni: in questo modo i rossoneri potrebbero alzare l'offerta fino a 4 milioni.

E' ormai guerra aperta con la Fiorentina per Ljajic. "Offerta irricevibile e inopportuna", l'ha definita il club viola attraverso una nota ufficiale. Il Milan ha risposto attraverso le parole dell'ad Galliani. "Se ci sono i termini per portare a termine la trattativa? In questo momento direi di no - ha detto subito dopo la partita con il Chelsea - stante alle dichiarazioni che mi dicono sono state fatte".



Fronte Honda. Il giapponese, dopo la partita di campionato contro il Rubin, è partito per Tokio per raggiungere la sua Nazionale. Ma le operazioni continuano. Da una parte c'è il giocatore che, secondo il quotidiano russo 'Izvestia', sarebbe disposto a ridursi lo stipendio pur di partire, favorendo così l'avvicinamento del Milan alle richieste del Cska, che vuole almeno 5 milioni. Dal canto loro i rossoneri potrebbero arrivare fino a 4 milioni per poter iscrivere il giapponese nella lista Champions per il preliminare. Nei prossimi giorni ci potrebbe anche essere un incontro tra Galliani, di ritorno venerdì da Miami, e il patron russo Giner, al momento con il suo panfilo nelle acque del Mediterraneo.