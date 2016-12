Napoli, addio a Martinez: il Porto vuole 40 milioni

foto LaPresse Correlati CALCIOMERCATO: I COLPI IN TEMPO REALE 11:40 - Nel calciomercato tutto è possibile fino all'ultimo giorno utile. Ma il Napoli sembra lontanissimo da Jackson Martinez, obiettivo dichiarato del club azzurro. Il Porto, che proprio domenica ha sfidato e battuto l'undici di Benitez, ha infatti rispedito al mittente l'ultima offerta di De Laurentiis che per l'attaccante ha messo sul piatto 32 milioni. La richiesta dei Dragoes resta di 40 milioni, cifra considerata troppo alta dal Napoli. - Nel calciomercato tutto è possibile fino all'ultimo giorno utile. Ma ilsembra lontanissimo daobiettivo dichiarato del club azzurro. Il Porto, che proprio domenica ha sfidato e battuto l'undici di Benitez, ha infatti rispedito al mittente l'ultima offerta diche per l'attaccante ha messo sul piatto 32 milioni. La richiesta dei Dragoes resta di 40 milioni, cifra considerata troppo alta dal Napoli.

L'incontro ravvicinato a Londra con il Porto non è servito al Napoli a spianare la strada per Jackson Martinez, anzi, l'ha definitivamente sbarrata. Perché il club lusitano resta fermissimo sulle sue posizioni e non molla di un euro: la richiesta per l'attaccante colombiano è di 40 milioni della clausola rescissoria. Lontanissima quindi la cifra messa sul piatto della bilancia dal club azzurro, disposto ad arrivare fino a 32 milioni. Non è bastato dunque l'accordo con gli agenti del giocatore nel ritiro di Dimaro. "Quando Benitez si è avvicinato per salutarmi, mi sono subito allontanato così non poteva chiedermi di Jackson - ha detto il tecnico del Porto Fonseca dopo la partita con gli azzurri - Comunque per me il discorso è chiuso. Sono fiducioso che Martinez resterà con noi".