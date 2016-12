Barcellona, primi problemi: Messi vuole l'aumento

12:03

- La convivenza train campo non è ancora iniziata, ma per il Barcellona fuori dal terreno di gioco iniziano già i problemi. Secondo quanto riporta quest'oggi il quotidiano catalano El 9 Esportiu, la 'Pulce' sarebbe convinta che il nuovo acquisto brasiliano percepisca uno stipendio più elevato rispetto al suo. Ecco perché il padre di Leo avrebbe in programma un incontro coi dirigenti per battere cassa.Sono passati solo sei mesi dall'ultimo prolungamento del contratto con adeguamento salariale, ma Messi non avrebbe gradito il trattamento da primadonna riservato a Neymar. Il quattro volte Pallone d'Oro non accetta che qualcuno lo superi: nei prossimi mesi si potrebbe scatenare un vero e proprio braccio di ferro.