Ljajic: che caos tra Milan e Fiorentina

- Volano gli stracci. Ilha fatto scoppiare un vero e proprio putiferio sull'assecon i rossoneri che hanno presentato l'offerta scritta per il serbo (8 milioni), la Viola che l'ha rispedita al mittente ritenendola inadeguata e, in serata, l'attacco su Twitter del vice-presidente dei gigliati: "Galliani sta violando il regolamento". Poi la nota del club viola:

Il tutto mentre anche l'accordo con il giocatore, annunciato come certo dai rumors di mercato, assume di ora in ora i contorni del giallo. Di mezzo che, agente per l'Italia di Ljajic, ma anche, uomo di fiducia della famiglia del giocatore viola con cui il Milan avrebbe trattato direttamente. Una cosa che, manco a dirlo, non è andata giù proprio a Ramadani, pronto a precisare: "Sono ancora il procuratore di Ljajic, la notizia che sta circolando nelle ultime ore non è assolutamente vera, è solo una cazzata".

Fatto sta che proprio questo intreccio ha alimentato un finimondo niente male, con un rinnovo che non si fa, i tifosi viola che acclamano Ljajic e lui che, dopo la rete in amichevole, risponde un po' tiepido e convinto così così. Ma torniamo a Panerai, perché la bufera nasce lì. Il dirigente gigliato si sfoga su twitter: "Galliani ha tentato di rientrare nelle regole facendo mandare dall'avvocato Cantamessa un'offerta ridicola ma ha violato più volte il regolamento federale che vieta di avere contatti coi procuratori e i calciatori ancora sotto contratto. E Ljajic lo è. E ora Galliani attraverso intermediari sta lavorando con chi si definisce il fiduciario della famiglia del giocatore serbo, irritando l'agente Ramadani che è in contatto con Cognigni per il rinnovo. Stavolta Galliani potrà essere anche deferito. Speriamo".



Fine della storia? Assolutamente, tanto che Andrea Della Valle è costretto a ricucire lo strappo, accorciare la misura, ridimensionare attacchi e contrattacchi. La versione ufficiale della Fiorentina parla di "opinione personale" di Panerai. Poi in una nota, arriva la risposta piccata all'offerta rossonera: "In merito a quanto comunicato nella serata di ieri dal dott. Paolo Panerai, relativamente alla vicenda Ljiaic, ACF Fiorentina pur ribadendo che le esternazioni del nostro Consigliere rappresentano riflessioni espresse a titolo personale ritiene l'offerta dell' Ac Milan irricevibile, sicuramente tardiva e di certo inopportuna".