Milan-Ljajic: l'offerta ora è scritta. La Fiorentina risponde no

- Dalle parole ai fatti. Dalla telefonata diaial fax, atteso dalla. Ilsi muove concretamente perma l'offerta, gli otto milioni già annunciati ieri, continua a non soddisfare la Viola, che ha rispedito al mittente la proposta rossonera nella speranza di far rinnovare il giocatore. Ma Ljajic ha già l'accordo con il Milan. E il vicepresidente Panerai attacca Galliani: "Stai violando i regolamenti".

Resta insomma una questione di dettagli, particolari, piccole distanze da limare. Otto milioni non bastano, dieci forse, si vedrà, perché da Firenze provano a fare muro. Cosa succederà quindi nei prossimi giorni?

I fronti su cui si lavora e si lavorerà sono essenzialmente due: da una parte la Fiorentina proverà a sedersi nuovamente attorno a un tavolo con Ljajic mettendo sul piatto il rinnovo di contratto e l'adeguamento dell'ingaggio. Una missione al limite dell'impossibile dato che, notizia della tarda serata di venerdì, l'attaccante viola ha nel frattempo trovato l'accordo con il Milan per un quinquennale da oltre 2 milioni di euro a stagione. Se, perciò, i Della Valle vogliono davvero trattenere Ljajic devono alzare l'asticella e far lievitare in maniera molto importante l'attuale stipendio da 650mila euro. Lo faranno? Difficile e per questo, forse, hanno provato a prospettare al giocatore l'opzione Tottenham. Opzione non gradita e, di conseguenza, già respinta.

L'altro fronte aperto è quello rossonero. L'offerta di Galliani è di otto milioni, magari si arriverà a nove, difficilmente a quota dieci. Il Milan ha dalla sua due carte importantissime: il già citato accordo economico con Ljajic e la prospettiva di strapparlo ai viola a costo zero tra un anno. Insomma, nel giro di una settimana l'affare si farà. A meno di nuove, incredibili, sorprese.

PANERAI ATTACCA GALLIANI: "STAI VIOLANDO IL REGOLAMENTO"

"Caro Adriano, no così non si fa". Su Twitter il vicepresidente della Fiorentina Paolo Panerai attacca Galliani. "Galliani ha tentato di rientrare nelle regole facendo mandare dall'avvocato Cantamessa un'offerta ridicola ma ha violato più volte il regolamento federale che vieta di avere contatti coi procuratori e i calciatori ancora sotto contratto. E Ljajic lo è. E ora Galliani attraverso intermediari sta lavorando con chi si definisce il fiduciario della famiglia del giocatore serbo, irritando l'agente Ramadani che è in contatto con Cognigni per il rinnovo. Stavolta Galliani potrà essere anche deferito. Speriamo".