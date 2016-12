Fiorentina: per la porta spunta Julio Cesar

foto LaPresse 13:12 - La Fiorentina ha individuato in Julio Cesar il nome giusto per la porta. L'ex numero uno dell'Inter è infatti in cima alla lista dei desideri di Montella. Secondo quanto trapela da fonti vicine alla società, i viola avrebbero già trovato un accordo di massima col Qpr, retrocesso quest'anno nella Serie B inglese. Resta da sciogliere il nodo relativo al contratto: Julio Cesar percepisce circa 3 milioni di euro all'anno, troppo per le casse viola. - La Fiorentina ha individuato inil nome giusto per la porta. L'ex numero uno dell'è infatti in cima alla lista dei desideri di. Secondo quanto trapela da fonti vicine alla società, i viola avrebbero già trovato un accordo di massima colretrocesso quest'anno nella Serie B inglese. Resta da sciogliere il nodo relativo al contratto:percepisce circa 3 milioni di euro all'anno, troppo per le casse viola.

Neto appare ancora troppo inesperto per difendere i pali di una big come la Fiorentina e così in settimana si cercherà di convincere Julio Cesar a ridursi l'ingaggio. Qualora l'operazione non dovesse andare in porto, in pole ci sarebbero Agazzi del Cagliari e Sommer del Basilea.