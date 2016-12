Roma, è fatta per Gervinho: c'è l'accordo con l'Arsenal 

foto LaPresse Correlati Tottenham in pressing su Lamela e Pjanic 17:40 - Gervinho sta per diventare un giocatore della Roma. Il viaggio di Sabatini a Londra è risultato decisivo: nel lungo summit con la dirigenza dell'Arsenal, il ds giallorosso ha ottenuto il sì per l'ivoriano in cambio di 8 milioni di euro. Le due parti stanno sistamando piccoli dettagli che riguardano i bonus, ma nelle prossime ore la riserva verrà definitivamente sciolta. La Roma riempie così un importante casella del suo attacco. sta per diventare un giocatore della. Il viaggio dia Londra è risultato decisivo: nel lungo summit con la dirigenza dell', il ds giallorosso ha ottenuto il sì per l'ivoriano in cambio di. Le due parti stanno sistamando piccoli dettagli che riguardano i bonus, ma nelle prossime ore la riserva verrà definitivamente sciolta. La Roma riempie così un importante casella del suo attacco.

In attesa di fare cassa con la cessione di Osvaldo (che comunque fatica a trovare una destinazione adeguata), la Roma timbra un altro acquisto importante dopo quelli di Strootman, Maicon e De Sanctis. Gervinho nell'ultima stagione non ha goduto dell'ampia stima di Arsene Wenger: per lui appena 26 presenze (18 in Premier) e 7 gol. Tuttavia resta il pupillo di Rudi Garcia, che lo ha allenato in Francia, al Lille, dal 2009 al 2011 e sa come farlo rendere al meglio. L'affare fra Roma e Arsenal si concluderà nelle prossime ore: resta da definire solo la variante bonus prima dell'annuncio ufficiale. Che potrebbe arrivare in serata o nella giornata di domani.