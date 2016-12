Roma in guardia: il Tottenham prepara l'assalto per Lamela e Pjanic 

foto LaPresse 16:25 - La cessione di Bale al Real Madrid per 120 milioni di euro ha aperto prospettive interessanti per il Tottenham di Franco Baldini. Gli Spurs, dopo aver concluso per Soldado dal Valencia, continueranno a rinforzare la rosa. E visti i trascorsi di Baldini con la Roma, è previsto un doppio attacco al club giallorosso: nel mirino Erik Lamela e Miralem Pjanic. Il Tottenham è pronto a sborsare 50 mln per la coppia, nella Capitale (per ora) si resiste. - La cessione dialperha aperto prospettive interessanti per ildi. Gli Spurs, dopo aver concluso per Soldado dal Valencia, continueranno a rinforzare la rosa. E visti i trascorsi di Baldini con la Roma, è previsto un doppio attacco al club giallorosso: nel mirino. Il Tottenham è pronto a sborsareper la coppia, nella Capitale (per ora) si resiste.

Il nuovo tecnico Rudi Garcia e il ds Sabatini al momento non sembrano intenzionati a cedere i giocatori più promettenti della squadra (bensì Osvaldo, che però ha già rifiutato parecchie destinazioni). Al massimo, qualora le esigenze di bilancio lo richiedessero, potrebbero fare uno strappo per Pjanic, che Villas Boas ha già provato a portare a Londra l'estate scorsa. Solo per il centrocampista bosniaco servono una ventina di milioni. Lamela, invece, di milioni ne vale almeno 30. E Il Tottenham ha da poche ore aperto un canale con il Liverpool per Suarez. Se dovesse andar male, Baldini farà di tutto per convincere Sabatini a cedere il Coco. In queste ore il ds della della Roma vola a Londra per chiudere con l'Arsenal l'affare Gervinho: chissà che non ci scappi un aperitivo fra vecchi amici...