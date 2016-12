Milan, 8 milioni di euro per Ljajic 

Galliani spiazza tutti, molla Honda e torna su Ljajic. Da Monaco di Baviera, in attesa di recarsi a Francoforte per partire con la squadra alla volta degli Stati Uniti d'America, l'ad rossonero ha cambiato le strategie di mercato. Stanco di aspettare il Cska Mosca, come ha ribadito scocciato ieri, ha chiamato la Fiorentina e ha ripreso la trattativa per l'attaccante serbo spingendosi dove non era mai arrivato prima. Ossia a offrire 8 milioni di euro per il giocatore in scadenza il prossimo anno.

Tanti soldi che però non sembrano convincere la Fiorentina, che comunque resta ferma sulla richiesta di 10 milioni, a privarsi del talento visto che l'accordo per il rinnovo del contratto è ancora lontano. Nel ritiro di Moena il presidente viola ha incontrato Ljajic e all'uscita ha spiazzato Galliani: "Rinnovo in discesa? Mi auguro di sì, lui è un futuro campione e può dare tanto alla Fiorentina. Mi auguro che resti a Firenze, lo abbiamo aspettato per anni. Conosciamo le sue qualità ed il suo percorso deve continuare a Firenze: per un giocatore così giovane ci sono dei parametri economici. La Fiorentina farà le sue valutazioni e mi auguro che il calciatore capisca la nostra offerta. Se non accetta? Va sul mercato, non ci sarà un altro caso Montolivo. Sono abbastanza ottimista. La risposta al Milan al momento è no. Sarà un lavoro di gruppo, non sarà un'operazione di singoli. Al campionato manca molto ma mi auguro che al massimo in due settimane si risolva tutto". Ljajic, intanto, ha chiarito di non volersi trasferire al Tottenham. Vuole solo il Milan.