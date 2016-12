Juve, Vidal rinnova fino al 2018: l'accordo la prossima settimana

Come riportato da Tuttopsort, l'ad bianconero Giuseppe Marotta e il manager di Arturo Vidal non hanno comunque tmai agliato i contatti: il piano resta quello che si era già pattuito l'11 luglio, ma ora i tempi son maturi per rendere l'accordo ufficiale.

Già Marotta aveva rasserenato gli animi di milioni di tifosi juventini dichiarando a inizio mercato:"Vidal resta assolutamente e troveremo l’accordo per il rinnovo". Anche Vidal non ha mai messo in dubbio la sua permanenza in bianconero: "Alla Juventus mi sento a casa. L’interesse del Real Madrid mi lusinga, ma sono molto felice che i dirigenti abbiano detto no agli spagnoli". Insomma la trattativa si farà, a giorni, ma si farà.