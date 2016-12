Real, ormai è fatta per Bale per 120 milioni

Si parla di Fabio Coentrao o Alvaro Morata.

Intanto gli Spurs hanno praticamente chiuso per Soldado del Valencia, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il Tottenham è ormai rassegnato alla perdita della sua stella, ma avrà senza dubbio un bel gruzzolo per irrompere con prepotenza sul mercato: sono circa 120, secondo quanto scrive AS; i milioni che il Madrid verserà nelle casse del Tottenham. Se così fosse, Bale diventerebbe il giocatore più pagato nella storia del calcio.