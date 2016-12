Napoli pazza di Benitez: Martinez, Skertel e Arbeloa per essere ancora più grandi

Coi sorrisi, col gioco, ma anche col ritrovato appeal internazionale della squadra grazie alla sua presenza in panchina., reduce da una stagione boom col Porto, fa sapere attraverso il procuratore che "Sogna di giocare con Higuain". In Inghilterra sono certi che arriverà anche, consigliato da Reina. Piace molto anche, ma il Real Madrid non lo cede per meno di 12 milioni.

La lista dei giocatori che il Napoli segue, su segnalazione di Benitez, è di grande respiro internazionale: Rafa ha il chiodo fisso di Mascherano (difficilissimo da raggiungere), ma si accontenterebbe di Gareth Barry, in liquidazione dal Manchester City.

Zuniga, dal canto suo, ha ritrovato l'affetto dei tifosi dopo il balletto anti-Juve. A oggi l'ipotesi più probabile è che rimanga in azzurro fino alla fine della stagione per poi liberarsi alla scadenza del contratto. Ogni tentativo di aggiustamento e prolungamento del contratto è andato a vuoto: tra l'offerta al giocatore del Napoli (1,5 milioni per 4 stagioni) e quella della Juventus (stessa durata, ma a 2,5 milioni all'anno) c'è di mezzo il mare. E quella danza al San Paolo è un indizio in più: il colombiano, almeno per il momento, si è messo il cuore in pace.