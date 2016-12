Milan, Honda si taglia lo stipendio, ma il Cska dice no

- Disposto a tutto pur di vestire la maglia delvoleva pure l'ingaggio per passare in rossonero: dai 2,5 milioni che guadagna attualmente al Cska agli 1,8 che avrebbe percepito a Milano. Tutto per dare una mano al club. Galliani era convinto di trovare l'accordo definitivo, in Germania, con il collega presidente. Ma è stato lo stesso, numero 1 del Cska, a bloccare tuttofino a gennaio, del giapponese.

Da quanto si apprende, l'ennesimo "no" su Honda arriva dopo considerazioni tecniche (e non economiche) del suo attuale club. Il Cska vuole cominciare la stagione in Champions League con il trequartista in organico.

Tra l'altro, Honda è sempre sceso in campo da titolare nelle ultime partite di campionato, segnando anche un fantastico gol su punizione nell'ultimo turno contro la Lokomotiv Mosca.

Nel prepartita Adriano Galliani è stato avvicinato dal nostro Carlo Pellegatti, ma non ha voluto parlare di Honda: "Pensiamo solo alla sfida con il Manchester City".