Mercato Juventus: c'è il Valencia per Quagliarella, Vucinic chiave per Zuniga?

foto LaPresse

18:51

- Può essereSecondo il nostro Claudio Raimondi, è il montenegrino il giocatore chiesto da De Laurentiis (che fatica a chiudere con Jackson Martinez) per liberare l'esterno colombiano. La Juve sembra resistere continuando a offrire, che però non convince.dopo le ipotesi inglesi c'è da seguire la pista Valencia, che sta per definire la cessione di Soldado al Tottenham.