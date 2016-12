Real Madrid, il Tottenham chiede 98 milioni più Fabio Coentrao per Bale

- Ok il prezzo è giusto: ora ilsa che ilchiede, che nel computo totale per le tasche dei blancos sarebbe pari a, la cifra più mostruosa di sempre per un singolo giocatore. Atuttavia non tremano le mani: ha già disposto un accelerata alla trattativa, volendola chiudere prima dell'11 agosto, e così ha messo in agenda l'incontro con il presidente degli

Ieri il "Confidential" ha dato addirittura la data e il luogo del summit: 6 o 7 agosto a Miami, dove il Madrid giocherà la terza partita del suo tour a stelle e strisce.

Finora, il boss degli Spurs era stato implacabile e non aveva accettato di negoziare sotto i 120 milioni di euro liquidi, ma gli ultimi movimenti hanno portato a credere che si può percorrere un'altra strada. Bale tornato ieri a Londra con il resto della squadra dopo aver terminato il tour di Hong Kong, aveva, per chi lo ha visto, una faccia da "2 novembre": si è persino rifiutato di firmare autografi per i fan presenti in aeroporto e, come scritto dal Daily Mail, avrebbe tagliato ogni rapporto con i compagni di squadra.

Il gallese sarebbe deluso dalle promesse non mantenute dal suo presidente: l'anno scorso i due avrebbero fatto un patto secondo il quale se gli Spurs non si fossero qualificati in Champions League (come è effettivamente accaduto) e il Real Madrid avesse fatto un'offerta congrua, Levy lo avrebbe lasciato partire senza ostacoli. Tuttavia, l'ostruzionismo del presidente Levy, che ha fatto sapere al giocatore di essere disposto a raddoppiargli lo stipendio (da 4,5 a 9 milioni all'anno) pur di tenerlo, sta innervosendo Bale, che ormai ha in testa solo di vestire la camiseta blanca.

L'atteggiamento del calciatore ha sorpreso Levy, che mai avrebbe pensato che la sua stella si spingesse a tanto: è stato quindi necesario, che l'amministratore delegato degli Spurs volasse a Londra per incontrare di nuovo con il giocatore. Dal colloquio è emersa una verità lapalissiana: Bale non vuole tornare sulla sua decisione e rimane fermo sulla sua convinzione. Ora c'è da capire se anche il presidente del Tottenham resterà fermo sulla sua, ma con quei solidi chiunque si potrebbe ammorbidire...