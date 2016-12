Milan, non c'è solo Granqvist: si punta su Rojo 

foto LaPresse Correlati Ancora infortuni: Mexes e De Sciglio saltano l'Audi Cup

Silvestre lontano

Tegola Bonera 14:14 - Galliani ha chiuso ogni contatto con l'Inter per Silvestre e ha approcciato il Genoa per provare a portare Granqvist in rossonero, ma non è solo lo svedese il papabile per sostituire Bonera. Il Milan, infatti, sta provando a portare in Italia Marcos Rojo, difensore argentino dello Sporting Lisbona. Per il giocatore, che ha il limite del passaporto da extracomunitario, potrebbe entrare in gioco proprio il club di Preziosi per un'operazione congiunta.

- Galliani ha chiuso ogni contatto con l'Inter per Silvestre e ha approcciato il Genoa per provare a portare Granqvist in rossonero, ma non è solo lo svedese il papabile per sostituire Bonera. Il, infatti, sta provando a portare in Italia, difensore argentino dello Sporting Lisbona. Per il giocatore, che ha il limite del passaporto da extracomunitario, potrebbe entrare in gioco proprio il club di Preziosi per un'operazione congiunta.

Rojo, 23 anni, può giocare sia da centrale, sia da terzino sinistro. Il suo cartellino è valutato attorno ai 5 milioni di euro, anche se il vero intoppo è il fatto di non essere comunitario. Almeno per ora, visto che l'operazione si potrebbe concludere a breve, non andando così a occupare quella casella che viene tenuta libera per Honda. C'è inoltre la possibilità che il giocatore arrivi in Serie A grazie al Genoa, che poi lo potrebbe girare in prestito alla squadra di Allegri. Non sarebbe la prima volta che Galliani e Preziosi mettono in atto un'operazione del genere.