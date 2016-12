Milan, Galliani: "Silvestre più lontano, guardiamo altrove"

"Lavoriamo con amicizia - ha dettoriferendosi a- Se qualcuno ha bisogno, l'altro gli viene in aiuto. Appena si è fatto male Muntari ho telefonato a Enrico e gli ho detto solo 'Constant'. E lui ha risposto 'va bene', subito".

Sul fronte Honda, il Milan non vuole partecipare a nessuna asta per l'attaccante del Cska Mosca: "Per noi il valore è quello, anche perché è un giocatore in scadenza a gennaio". L'offerta dei rossoneri ai russi è infatti di circa 3 milioni di euro.

In precedenza Galliani aveva bloccato Niang: "Stiamo parlando con la Sampdoria per la seconda metà di Poli, ma il francese non sarà pedina di scambio. E' attualmente inipotizzabile visto l'infortunio di Robinho". Proprio il brasiliano preoccupa l'ad: "Speriamo di averlo in campo per i playoff di Champions League".