Fiorentina, mercoledì incontro con Ljajic: rinnovo o cessione immediata 

- Mercoledì si saprà qualcosa di più sul futuro di. Nel ritiro estivo della, infatti, è in programma un incontro fra il manager del giocatore,, e il presidente esecutivo del club,. Il Milan è sempre in agguato, ma Pradè gela le speranze di Galliani. "Noi vogliamo solo gente motivata. Stiamo cercando di rinnovare il contratto di Ljajic, ma dipende anche dalla volontà del giocatore".

Due, dunque, le possibilità: il rinnovo del contratto fino al 2017 (con adeguamento economico) o lo strappo definitivo, con conseguente cessione. Oltre al Milan, che resta vigile, sul giocatore c'è anche l'interesse del Tottenham.



Al momento le posizioni di Ljajic e della Fiorentina sembrano distanti. Il serbo, che percepisce 750mila euro a stagione, vorrebbe guadagnare quasi 2 milioni. Un aumento che il club non intende concedergli: significherebbe stravolgere gli equilibri finanziari. Per questo si spingerà al massimo a 1 milione, più eventuali bonus. Manca l'accordo pure sulla clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto: il giocatore la vorrebbe di 10 milioni, la Fiorentina di 15-16. Il rapporto fra Cognigni e l'agente di Ljajic sono buoni, per questo non si arriverà allo scontro. Ma solo a una decisione condivisa. Pradè del resto ha parlato chiaro: "A breve ci sarà un incontro tra il presidente e il procuratore ma, ribadisco, noi vogliamo gente motivata e che abbia voglia di stare con noi e di divertirsi con noi. Valutiamo giorno dopo giorno"

Il Milan intanto rimane molto cauto, anche se l'infortunio di Robinho sembra aver convinto Galliani a rinforzare l'attacco. L'ad rossonero però non vuole disturubare la Fiorentina e s'iscriverà all'asta solo nel momento in cui Ljajic sarà "libero" da vincoli di sorta. Anche il Tottenham attende con impazienza le mosse della Viola: qualora Adem finisca sul mercato, tutti potranno accomodarsi al tavolo delle trattative partendo da una base di 10 milioni. Poi si giocherà al ribasso: un processo quasi inevitabile, dato che Ljajic va in scadenza di contratto solo il prossimo anno. Da mercoledì, comunque, se ne saprà qualcosa in più.