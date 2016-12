14:35 - Il gol su punizione di Honda col Cska non è l'unico segnale positivo per il Milan nell'ultima domenica di luglio: i russi sembrano aver trovato il sostituto del giapponese: è Joazinho, 24enne centrocampista brasiliano del Krasnodar. L'arrivo di Joazinho potrebbe agevolare la partenza di Honda per l'Italia.