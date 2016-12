Fiorentina, mal di pancia Ljajic: può andare via, il Milan è in agguato 

I rossoneri, però, dovrebbero liberare un posto in rosa e al momento i suoi attaccanti non hanno grandissimo mercato. Per questo rimangono favoriti solo se il giocatore dovesse andar via a costo zero la prossima estate. In effetti, un modo per facilitare la "caccia" del Milan ci sarebbe ed è quello su cui ragionano da qualche giorno Ramadani, agente del giocatore, e la Fiorentina. Ossia inserire nel nuovo contratto di Ljajic, una clausola rescissoria particolarmente bassa (circa 10 milioni di euro), che Galliani potrebbe pagare l'estate prossima senza fare un dispetto ai Della Valle. Non è da escludere però che l'affare - in caso di mancato rinnovo - possa avere sviluppi entro la fine di agosto. Secondo alcune indiscrezioni, Ljajic avrebbe già cercato casa a Milano.

Se la scintilla fra il giocatore e il club viola non è ancora scattata, è tutta colpa dei soldi: "Sono convinto che debba restare qui con noi un altro anno - ha dichiarato Montella dopo l'amichevole di ieri - ma in questi giorni non l'ho visto sereno, sta vivendo dei conflitti interni. Che devo dire: ci sono problematiche economiche non semplici. Io sono disposto ad aspettare a patto che lui sia sereno". Se la trattativa non dovesse sbloccarsi, la Fiorentina preferirebbe cedere il giocatore subito. Ma all'estero, per evitare di rinforzare dirette pretendenti in Italia.