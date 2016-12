Il Liverpool fa la spesa in Italia: Osvaldo o Muriel per sostituire Suarez

foto LaPresse Correlati La Roma sbanca Salonicco: 1-2

Real Madrid, offerti 93 milioni per Bale 12:55 - Manovre di mercato sull'asse Inghilterra-Italia. Il Liverpool sta infatti cercando un sostituto per Luis Suarez, ormai vicinissimo all'Arsenal, e sembra intenzionato a fare la spesa nel nostro Paese. Nel dettaglio, nel mirino dei Reds ci sono soprattutto Osvaldo e Muriel. L'attaccante della Roma però piace anche al Fulham, che ha già offerto 12 milioni ai giallorossi, che invece stanno cercando di chiudere per Gervinho.

L'affare Suarez, dunque, scuote il mercato in uscita in Italia. Perse le aste per Higuain, Jovetic, Villa e Negredo, infatti, il Liverpool sembra intenzionato a puntare forte su Osvaldo o Muriel per rimpiazzare l'uruguaiano. Per il bomber giallorosso però le sirene inglesi non sono solo quelle dei Reds. Il Fulham, infatti, si è già fatto avanti. La Roma, per ora, ha respinto l'offerta di 12 milioni di euro per l'attaccante, chiedendone almeno 18 più bonus, frenando bruscamente la trattativa.



A Trigoria, del resto, al momento l'obiettivo principale è chiudere l'affare Gervinho. Con l'ivoriano l'accordo è già stato trovato, ora rimane da convincere l'Arsenal, che non si muove dalla richiesta di 9 milioni di euro. L'offerta della Roma è ferma a 7 milioni e l'intesa non sembra lontana.