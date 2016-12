Real, offerta shock per Bale: 93 milioni

foto LaPresse 12:46 - C'è l'offerta del Real Madrid per Gareth Bale ed è tutt'altro che uno scherzo. Secondo la stampa britannica, Florentino Perez ha formulato una proposta da 93 milioni di euro per il gallese: il Tottenham, che non vorrebbe cedere il suo talento, sta tentennando. L'affare si farebbe di sicuro qualora gli spagnoli dovessero superare i 96 milioni spesi nel 2009 per Cristiano Ronaldo. A queste condizioni il club londinese non può non considerare l'offerta. - C'è l'offerta delpered è tutt'altro che uno scherzo. Secondo la stampa britannica, Florentino Perez ha formulato una proposta da: il, che non vorrebbe cedere il suo talento, sta tentennando. L'affare si farebbe di sicuro qualora gli spagnoli dovessero superare i 96 milioni spesi nel 2009 per Cristiano Ronaldo. A queste condizioni il club londinese non può non considerare l'offerta.

Daniel Levy e André Villas Boas, rispettivamente presidente e allenatore del Tottenham, vorrebbero inserire nella trattativa Angel Di Maria come contropartita tecnica: ma l'argentino non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il Real. Ecco allora che per Bale i discorsi vertono solo sull'offerta economica: quest'estate si rischia di vedere frantumato il record del trasferimento più costoso della storia.