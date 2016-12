Milan, c'è Ola John per l'attacco

foto LaPresse Correlati Niente Valencia per Mario Balotelli 11:21 - Al momento resta un'idea e forse una buona opzione, ma il Milan ha messo gli occhi su Ola John. E a confermare che c'è qualcosa per l'attaccante del Benfica è Adriano Galliani che dice: "E' un calciatore che ci è stato offerto e ci interessa molto. Prestito? Non possiamo riferire nulla in merito a questo". L'a.d. rossonero ha cenato con Nelio Lucas, presidente del fondo Doyene, col quale si è parlato proprio di Ola John. - Al momento resta un'idea e forse una buona opzione, ma ilha messo gli occhi su. E a confermare che c'è qualcosa per l'attaccante delche dice: "E' un calciatore che ci è stato offerto e ci interessa molto. Prestito? Non possiamo riferire nulla in merito a questo". L'a.d. rossonero ha cenato con Nelio Lucas, presidente del fondo Doyene, col quale si è parlato proprio di Ola John.

Le parole rilasciate al quotidiano portoghese O Jogo, quindi, lasciano più di qualche spiraglio aperto per l'arrivo del liberiano (come il mitico Weah) ma poi naturalizzato olandese. E proprio con l'Under 21 "orange" ha partecipato agli ultimi Europei. Se Ola John rappresenta, quindi, una valida alternativa al mercato rossonero, il vero colpo che il Milan vuole portare a casa è sempre e solo Honda. Se, però, come pare, il Cska Mosca dovesse portare in squadra Vaclav Ladlec dello Sparta Praga, allora, ecco che il giapponese potrebbe sì arrivare sotto la Madonnina.