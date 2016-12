Lazio, Zarate firma con il Velez

foto LaPresse 10:29 - Prosegue senza sosta la tempestosa vicenda Zarate. Il Velez Sarsfield ha ufficializzato nella notte l'ingaggio a parametro zero, per i prossimi due anni, dell'attaccante della Lazio. In una nota pubblicata sul proprio sito, il club ha specificato che la firma è arrivata per sollecitare la Fifa ad autorizzare il trasferimento: a questo punto Maurito è a serio rischio squalifica, e anche il club argentino potrebbe averla combinata grossa. - Prosegue senza sosta la tempestosa vicenda. Ilha ufficializzato nella notte l'ingaggio a parametro zero, per i prossimi due anni, dell'attaccante della. In una nota pubblicata sul proprio sito, il club ha specificato che la firma è arrivata per sollecitare la Fifa ad autorizzare il trasferimento: a questo punto Maurito è a serio rischio squalifica, e anche il club argentino potrebbe averla combinata grossa.

Il contenzioso tra il presidente Lotito e Zarate è infatti apertissimo, e in questa prima fase la Fifa sembra aver dato ragione al numero uno biancoceleste. Zarate non ha portato a termine l'arbitrato in Italia e non ha a disposizione il tesserino per trasferirsi a parametro zero, visto che è ancora sotto contratto con la Lazio fino al 2014. Staremo a vedere, ma Lotito non sembra avere alcuna intenzione di passarci sopra.